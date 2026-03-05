El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, aunque a medida que avance el día, la bruma y la niebla harán su aparición, especialmente en las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a la sensación de frescor.

A partir del mediodía, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento significativo en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h desde el norte. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad y las precipitaciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% entre las 07:00 y las 13:00 horas, disminuyendo ligeramente a un 50% en la franja horaria de la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, hay un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente si las condiciones se vuelven más inestables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 19:28, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más gris y húmedo.

En resumen, los habitantes de Mondariz deben estar preparados para un día de cambios climáticos, con un inicio despejado que dará paso a la bruma, la niebla y, finalmente, a la lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes y equiparse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.