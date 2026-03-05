El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica una atmósfera densa y grisácea. Esta situación se mantendrá constante durante la mayor parte del día, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas en los periodos de la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , comenzando en torno a los 11 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 67% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en los periodos más lluviosos, especialmente entre las 10:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 19:00 y la 01:00. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Moaña lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 8 km/h por la mañana y aumentando gradualmente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más tranquilo. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, lo que sugiere que la noche será fresca. La puesta de sol se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en la hermosa localidad de Moaña.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos debido a la bruma persistente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente nubosidad que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.