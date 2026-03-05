El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Meis, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y alcanzando hasta un 97% en las horas cercanas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones, especialmente en la tarde, con un acumulado estimado de hasta 4 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Meis necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría indicar la llegada de tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los habitantes de Meis estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados . La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos. En resumen, el día de hoy en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias significativas, especialmente en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.