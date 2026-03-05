El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Meis, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y alcanzando hasta un 97% en las horas cercanas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones, especialmente en la tarde, con un acumulado estimado de hasta 4 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Meis necesiten paraguas o impermeables si planean salir.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría indicar la llegada de tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los habitantes de Meis estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados . La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos. En resumen, el día de hoy en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias significativas, especialmente en la tarde.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
- El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
- El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»