El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 1.0 mm en total, lo que no debería causar problemas significativos, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más intensas. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más notables durante la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad puede verse afectada por la bruma y las lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la mañana, se prevé que la nubosidad se acompañe de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, donde se espera que la precipitación sea más notable. Las cantidades de lluvia serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.