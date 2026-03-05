Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET

El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de bruma en las primeras horas y un cielo cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría hacer que el ambiente se sienta húmedo y fresco.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras. La dirección del viento cambiará a medida que avance la tarde, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica de frío.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los conductores y peatones deben tener precaución, ya que la combinación de humedad y viento podría hacer que las condiciones sean resbaladizas.

La tarde se presentará con temperaturas estables alrededor de los 10 grados, mientras que la noche caerá con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 9 grados. La probabilidad de tormentas es baja, pero no se descarta la posibilidad de alguna actividad eléctrica leve en las horas más oscuras.

En resumen, Marín experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de abrigo y precaución en la carretera debido a las condiciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 02:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y se espera que la temperatura no varíe significativamente, permaneciendo en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma será una constante, con temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.

