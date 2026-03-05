El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 9 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría ser un par de grados más baja debido a la presencia de viento.
A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar despejado a cubierto. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, seguidas de un cielo completamente cubierto en las horas posteriores. Este cambio en las condiciones atmosféricas traerá consigo la posibilidad de precipitaciones, que se intensificarán a medida que se acerque la noche.
La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias comenzarán de manera ligera, pero se espera que se conviertan en chubascos más intensos, acumulando hasta 3 mm de agua en total durante el día. La lluvia será acompañada de un viento que soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A medida que la tarde avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.
La tarde y la noche se presentarán con temperaturas que descenderán nuevamente a los 6 grados, y la sensación térmica podría llegar a ser de 2 grados debido al viento. La visibilidad se verá afectada por la lluvia y la posible niebla, especialmente en las horas nocturnas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Lalín que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carretera, y que se preparen para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de niebla y bruma en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.
Hoy, 5 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas cercanas al mediodía.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
- El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
- El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»