El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 9 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría ser un par de grados más baja debido a la presencia de viento.

A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar despejado a cubierto. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, seguidas de un cielo completamente cubierto en las horas posteriores. Este cambio en las condiciones atmosféricas traerá consigo la posibilidad de precipitaciones, que se intensificarán a medida que se acerque la noche.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias comenzarán de manera ligera, pero se espera que se conviertan en chubascos más intensos, acumulando hasta 3 mm de agua en total durante el día. La lluvia será acompañada de un viento que soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A medida que la tarde avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

La tarde y la noche se presentarán con temperaturas que descenderán nuevamente a los 6 grados, y la sensación térmica podría llegar a ser de 2 grados debido al viento. La visibilidad se verá afectada por la lluvia y la posible niebla, especialmente en las horas nocturnas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Lalín que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carretera, y que se preparen para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de niebla y bruma en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.