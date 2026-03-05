Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 9 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría ser un par de grados más baja debido a la presencia de viento.

A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar despejado a cubierto. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, seguidas de un cielo completamente cubierto en las horas posteriores. Este cambio en las condiciones atmosféricas traerá consigo la posibilidad de precipitaciones, que se intensificarán a medida que se acerque la noche.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias comenzarán de manera ligera, pero se espera que se conviertan en chubascos más intensos, acumulando hasta 3 mm de agua en total durante el día. La lluvia será acompañada de un viento que soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A medida que la tarde avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

La tarde y la noche se presentarán con temperaturas que descenderán nuevamente a los 6 grados, y la sensación térmica podría llegar a ser de 2 grados debido al viento. La visibilidad se verá afectada por la lluvia y la posible niebla, especialmente en las horas nocturnas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Lalín que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carretera, y que se preparen para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de niebla y bruma en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  7. Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
  8. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Tracking Pixel Contents