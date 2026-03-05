El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y a medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nublada se intensifique, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la lluvia podría ser más intensa en algunos momentos, especialmente en la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, de incomodidad por la humedad.

El viento soplará desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más suaves, pero a medida que avance el día, especialmente en la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la madrugada. Durante la mañana y la tarde, las nubes dominarán el cielo, y se prevé que la visibilidad se vea reducida por la densa capa de nubes.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío durante gran parte del día. Desde la 01:00 hasta las 08:00 horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.