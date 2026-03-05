El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, A Guarda se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A partir del mediodía, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde las ráfagas serán más intensas. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 55 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad del 100% de lluvias escasas entre las 7 y las 19 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que contribuirá a mantener el ambiente húmedo y fresco. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán menos intensas.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta bien entrada la noche.

En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas para algunas actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes se enfrenten a condiciones húmedas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Tomiño un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y posteriormente se torne completamente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.