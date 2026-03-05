El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% al 95% en las primeras horas. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

A lo largo de la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Se estima que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% durante la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que se desplacen en vehículos.

La visibilidad mejorará ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá un ambiente mayormente nublado. Hacia el final del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a 9 grados por la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la noche.

En resumen, Gondomar experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia escasa y viento moderado. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y planificar sus actividades en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.