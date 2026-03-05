El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de niebla y bruma en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que se sitúe alrededor de los 1 a 3 grados . Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 59 km/h, principalmente del norte, lo que acentuará la sensación de frío.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que durante la mañana no habrá lluvias, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se estima que se registren entre 0.5 y 3 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto podría incluir lluvias escasas y, en algunos momentos, chubascos más intensos, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 45% en la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un ambiente más inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, el viento será un factor importante, con velocidades que oscilarán entre 20 y 59 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría causar molestias y afectar la sensación térmica. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y el viento, y que eviten actividades que puedan ser peligrosas en condiciones de viento fuerte.

En resumen, Forcarei experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio hacia condiciones más inestables y húmedas en la tarde. La combinación de viento, lluvia y temperaturas bajas hará que sea un día para mantenerse abrigado y preparado para posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Desde las primeras horas de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.