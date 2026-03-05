El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Desde las primeras horas de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias intermitentes.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, acumulando alrededor de 3 mm durante el día, con picos de hasta 2 mm en las horas centrales. La lluvia será más intensa en la tarde, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 55% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 8 y 10 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando mínimas de 6 grados en las horas nocturnas. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas del día y manteniéndose en torno al 87% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en la mañana, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a norte en las horas de la tarde, lo que podría influir en la temperatura y en la percepción de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que continuarán hasta la madrugada del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo predominantemente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo estará despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La bruma también hará su aparición, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunos tramos.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.

