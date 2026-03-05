El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo predominantemente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo estará despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia de viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% durante la mañana y manteniéndose por encima del 85% a lo largo del día. Esto, combinado con la nubosidad, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con un total acumulado de 0.5 mm en la mañana y aumentando a 3 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas a medida que avanza el día. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 8 grados. La probabilidad de tormentas será baja, con un 35% entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes prepararse para un día de lluvia y llevar ropa adecuada para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.