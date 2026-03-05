El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de las 10:00 horas, con una precipitación estimada de 0.1 mm, aumentando a 3 mm en las horas de la tarde. Esto indica que los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día lluvioso, especialmente en la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las lluvias.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 61% y el 98% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las condiciones de humedad también podrían contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte a una velocidad que variará entre 15 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias a lo largo de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantengan informados sobre posibles cambios en la predicción.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por una atmósfera mayormente cubierta. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han dado paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La bruma también hará su aparición, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunos tramos.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.