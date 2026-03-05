El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, A Cañiza se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8°C, con una humedad relativa que rondará el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que el cielo se cubra parcialmente, con un 46% de probabilidad de lluvia escasa en las horas centrales del día. Las precipitaciones, aunque ligeras, podrían comenzar a manifestarse, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 55% en este periodo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a norte hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 6°C, y la humedad relativa aumentará, alcanzando el 80%. Las condiciones de cielo se mantendrán cubiertas, con una probabilidad de lluvia escasa que persistirá hasta la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, A Cañiza experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y ventoso, especialmente en las horas de la tarde, y considerar llevar un paraguas si planean salir. La jornada promete ser variable, con un ambiente que podría cambiar rápidamente, así que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, aunque a medida que avance el día, la bruma y la niebla harán su aparición, especialmente en las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y una temperatura fresca. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie drásticamente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.