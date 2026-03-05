El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, A Cañiza se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8°C, con una humedad relativa que rondará el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que el cielo se cubra parcialmente, con un 46% de probabilidad de lluvia escasa en las horas centrales del día. Las precipitaciones, aunque ligeras, podrían comenzar a manifestarse, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 55% en este periodo.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a norte hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 6°C, y la humedad relativa aumentará, alcanzando el 80%. Las condiciones de cielo se mantendrán cubiertas, con una probabilidad de lluvia escasa que persistirá hasta la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
En resumen, A Cañiza experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y ventoso, especialmente en las horas de la tarde, y considerar llevar un paraguas si planean salir. La jornada promete ser variable, con un ambiente que podría cambiar rápidamente, así que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 5 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, aunque a medida que avance el día, la bruma y la niebla harán su aparición, especialmente en las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a la sensación de frescor.
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y una temperatura fresca. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie drásticamente.
Hoy, 5 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
- El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
- El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»