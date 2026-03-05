El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente nubosidad que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 10:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en total, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La lluvia comenzará a ser más notable a partir de las 10:00, con valores de precipitación que irán desde 0.3 mm hasta 1 mm en las horas siguientes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría causar incomodidad y afectar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere que es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la posibilidad de lluvia.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos debido a la bruma persistente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica una atmósfera densa y grisácea. Esta situación se mantendrá constante durante la mayor parte del día, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas en los periodos de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.