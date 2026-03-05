El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que a partir del periodo 09 (09:00) y hasta el periodo 14 (14:00), la posibilidad de lluvia escasa aumente, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.1 mm. A partir de las 15:00, la situación se tornará más inestable, con un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta 1 mm en las horas posteriores. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, fluctuando entre el 67% y el 96%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparados para el tiempo cambiante.
En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día que invita a disfrutar de la belleza del paisaje gallego, pero siempre con la precaución de estar preparados para la lluvia y el viento.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la madrugada. Durante la mañana y la tarde, las nubes dominarán el cielo, y se prevé que la visibilidad se vea reducida por la densa capa de nubes.
Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío durante gran parte del día. Desde la 01:00 hasta las 08:00 horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
