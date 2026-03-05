El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que a partir del periodo 09 (09:00) y hasta el periodo 14 (14:00), la posibilidad de lluvia escasa aumente, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.1 mm. A partir de las 15:00, la situación se tornará más inestable, con un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta 1 mm en las horas posteriores. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, fluctuando entre el 67% y el 96%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparados para el tiempo cambiante.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día que invita a disfrutar de la belleza del paisaje gallego, pero siempre con la precaución de estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la madrugada. Durante la mañana y la tarde, las nubes dominarán el cielo, y se prevé que la visibilidad se vea reducida por la densa capa de nubes.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío durante gran parte del día. Desde la 01:00 hasta las 08:00 horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.