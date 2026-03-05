El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por una atmósfera mayormente cubierta. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han dado paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa en la mañana, con un acumulado de 0.1 mm, aumentando a 0.8 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Por la tarde, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 50%, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas, debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y probabilidad de lluvias, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo predominantemente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo estará despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moraña se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.