El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos debido a la bruma persistente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde y hasta 2 mm en la noche. La probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 100% en este intervalo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. En la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en la tarde y la noche.

La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja a la población que se vista adecuadamente para mantenerse cómoda durante el día.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es importante estar preparado para las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente nubosidad que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica una atmósfera densa y grisácea. Esta situación se mantendrá constante durante la mayor parte del día, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas en los periodos de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la mañana, se prevé que la nubosidad se acompañe de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, donde se espera que la precipitación sea más notable. Las cantidades de lluvia serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.