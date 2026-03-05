El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas a partir de las 11 de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 40% en este periodo, y se prevé que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.4 mm. Sin embargo, la situación cambiará en la tarde, donde la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 4 mm.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% y alcanzando picos del 97% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el malestar por el frío y la humedad.

El viento soplará desde el sur y el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un efecto de enfriamiento adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 60% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. La tarde será el periodo más crítico en términos de inclemencias meteorológicas, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones del tiempo y evitar actividades al aire libre si es posible.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar, con una disminución de la nubosidad y la probabilidad de lluvia, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados .

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Meis, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moraña se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.