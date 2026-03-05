Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET

El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 1.2 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más significativas en las horas de la tarde, con un 60% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traducirse en algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, la lluvia no será intensa, y se espera que la mayor parte del día transcurra sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el sur y moviéndose hacia el norte, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y 13:00, lo que indica que, aunque hay cierta posibilidad de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en tormentas severas.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lloviznas ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para el tiempo variable y las posibles lluvias ligeras.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la atmósfera. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes se enfrenten a condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  7. Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
  8. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Tracking Pixel Contents