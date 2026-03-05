El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 1.2 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más significativas en las horas de la tarde, con un 60% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traducirse en algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, la lluvia no será intensa, y se espera que la mayor parte del día transcurra sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el sur y moviéndose hacia el norte, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y 13:00, lo que indica que, aunque hay cierta posibilidad de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en tormentas severas.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lloviznas ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para el tiempo variable y las posibles lluvias ligeras.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la atmósfera. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes se enfrenten a condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

