El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y una temperatura fresca. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie drásticamente.

A partir de la madrugada, la niebla comenzará a hacer su aparición, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Esta niebla persistirá hasta aproximadamente las 4 de la mañana, cuando se espera que la bruma tome su lugar, manteniendo un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados .

A medida que el día avanza, el cielo se tornará cubierto, y la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se prevé que la lluvia comience a caer en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán intermitentes y se espera que acumulen entre 1 y 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la región.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 94% en las horas de la mañana y la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , mientras que por la noche descenderán nuevamente a los 9 grados.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de lluvia.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con niebla, bruma y lluvias a lo largo de la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y que se preparen para un ambiente fresco y húmedo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.