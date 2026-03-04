El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, especialmente en las horas centrales, lo que invitará a disfrutar de paseos y actividades en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 72% hacia el mediodía. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco al amanecer, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura suba. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la jornada sea muy placentera.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y cómodo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa, ya sea paseando por la costa, explorando los senderos locales o simplemente relajándose en un parque.

Con el orto a las 08:05 y el ocaso a las 19:28, los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día largo y luminoso. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre. Así que, si tienes planes para hoy, ¡asegúrate de aprovechar al máximo este espléndido día!

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.