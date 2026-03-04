El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones. Esto significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Esta variación de temperatura sugiere que, aunque la mañana será fría, el tiempo se tornará más cálido y agradable hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 56% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable que quienes sean más sensibles a la humedad se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero no se espera que cause molestias significativas.

El orto se producirá a las 08:05, brindando a los habitantes de Vilagarcía la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se dará a las 19:28, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea paseando por la playa, explorando los alrededores o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.