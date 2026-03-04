El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 7 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será seco y despejado, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, contribuyendo a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:28, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.