El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a la medianoche y descendiendo gradualmente a lo largo del día, con un valor de 49% hacia las 15:00 horas. Esto puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frías, pero a medida que avance el día, la sensación térmica mejorará con el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 21:00 horas. Sin embargo, el cielo despejado permitirá que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje, ofreciendo una hermosa puesta de sol a las 19:26 horas.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.