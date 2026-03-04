El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas de hasta 21 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que es típico en esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado, sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Vigo, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.