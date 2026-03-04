El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , comenzando con un fresco 6 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% en la mañana y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que contribuirá a un ambiente propicio para disfrutar del sol.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, alcanzando su máxima velocidad de 18 km/h en la tarde. Esta brisa suave será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado.
Los momentos más destacados del día incluirán el orto solar a las 08:05, que marcará el inicio de un día luminoso, y el ocaso a las 19:27, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará un día perfecto.
En resumen, Valga disfrutará de un día de clima ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.
