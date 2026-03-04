El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Tui se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 7 grados entre las 07:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 15:00 horas, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, comenzando en un 85% y bajando a un 73% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de sus planes sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, en general, el viento no será un inconveniente significativo.

La calidad del aire se verá favorecida por la ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados, lo que permitirá una buena dispersión de contaminantes. Esto es especialmente relevante para aquellos que sufren de alergias o problemas respiratorios, ya que las condiciones serán propicias para una buena salud ambiental.

En resumen, Tui disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la región o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.