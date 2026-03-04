El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 8 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 6 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 15 grados al mediodía. Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados entre la 1 y las 3 de la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% en la madrugada y descendiendo a un 66% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día, pero a medida que la temperatura aumente, la sensación de calor será más notable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 4 y 8 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:28.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.