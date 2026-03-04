El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , comenzando con un fresco de 7 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el calor se hará notar a medida que avance el día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en las horas centrales del día, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este y luego al noreste en la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un día en familia.

La calima, que se ha reportado en la madrugada, se disipará rápidamente, permitiendo que el sol brille con fuerza. Esto es especialmente relevante para quienes padecen de alergias o problemas respiratorios, ya que la calidad del aire mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.