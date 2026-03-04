El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de un día sin preocupaciones climáticas. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya momentos de bruma en las horas de la tarde, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 19:28.

La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo. Ya sea paseando por la playa, explorando los alrededores o simplemente disfrutando de una comida al aire libre, las condiciones meteorológicas serán favorables. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.