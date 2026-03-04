El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 88% y bajando gradualmente hasta un 67% al mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que la tarde sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h entre las 10:00 y las 11:00 horas. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a un ambiente más fresco y cómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también permitirán una buena visibilidad, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 19 grados a las 18:00 horas y a 15 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:27 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.