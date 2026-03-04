El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con calima en las primeras horas, especialmente entre la medianoche y las 3 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, el cielo se despejará, y se mantendrá así durante la mayor parte del día, ofreciendo un tiempo agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 21 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 7 grados a las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados a las 3 de la tarde. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 8 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 94% a la medianoche y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada. Para la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 76%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h entre las 3 y las 4 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para salir y disfrutar del entorno, aprovechando el buen tiempo que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.