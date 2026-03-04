El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar algo incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad alcanzará su punto más bajo, pero aún así se mantendrá en un 63% hacia las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar, haciendo que el día sea ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que es un punto a favor para quienes deseen disfrutar de paseos o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:28 horas. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables y un tiempo seco y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.