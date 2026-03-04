El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y 9 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 03:00 y 04:00 horas, donde se mantendrá en 9 grados. Sin embargo, a partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 11 grados a las 09:00 horas. Durante el día, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados, alcanzando su máximo a las 14:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 13 km/h hacia las 08:00 horas. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 5 a 8 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Redondela pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa la llegada de brumas ligeras, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 19:28 horas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades recreativas y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.