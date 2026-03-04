El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 56% y el 90%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que rondarán entre los 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de precipitaciones, combinada con el sol brillante, contribuirá a un ambiente seco y cálido, ideal para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades recreativas en los parques.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.