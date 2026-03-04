El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 10 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (79%), irá disminuyendo progresivamente, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. La humedad se situará en torno al 44% durante las horas centrales del día, lo que es bastante favorable para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que puede proporcionar un alivio agradable ante el aumento de temperatura. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 16 km/h, lo que no representa un inconveniente significativo para las actividades cotidianas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural o realizar actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 19:28, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo. La temperatura comenzará a descender nuevamente tras el ocaso, alcanzando los 11 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco pero agradable.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a aprovechar al máximo el día en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.