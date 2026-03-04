El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 7 y 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. La humedad irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 75% a media tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 3 km/h. A medida que el día progrese, la dirección del viento cambiará, predominando del este y del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría aportar una ligera brisa que hará más placentera la temperatura, especialmente en las horas más cálidas.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . Este calor será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en torno al 43%, lo que contribuirá a un tiempo seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 68%, pero sin llegar a niveles que puedan provocar incomodidad. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:27.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deporte o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.