El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, donde se registrarán mínimas de 7 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 19:27. Este será un buen momento para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán ideales.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se caracteriza por un tiempo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.