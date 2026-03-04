El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , comenzando con un fresco de 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura irá aumentando progresivamente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:28. Este aumento en la velocidad del viento podría ser más notable en áreas abiertas y costeras, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades en estas zonas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Poio pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente para relajarse en los espacios naturales que ofrece la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.