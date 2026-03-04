El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 81% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 15 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 60%. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 10 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante. En las horas de la tarde, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta brisa será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de Oia, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o una cena al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 19:29, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, situándose en torno a los 9 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 72%, pero sin llegar a niveles incómodos. Las condiciones seguirán siendo favorables para actividades nocturnas, ya que el cielo despejado permitirá observar las estrellas.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.