El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con cielos despejados que se mantendrán a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana y más cálido durante la tarde, ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 80% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 64% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante a las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá moderada, lo que no debería causar inconvenientes para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en O Rosal, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los planes de quienes desean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en el parque.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen esta jornada, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.