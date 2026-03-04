El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, aunque se prevé la presencia de calima en los periodos iniciales, especialmente en la madrugada. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando hasta el ocaso.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 7 grados a las 6:00 AM, mientras que se alcanzarán máximas de 21 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 94% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50-60% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en la mañana, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que hará que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un momento ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.