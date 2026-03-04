El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 8:00 y los 10°C a las 09:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 15°C alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 76% y alcanzando un 84% hacia las 10:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cálida en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 km/h hacia el mediodía. Esta brisa suave será un complemento agradable para la temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

A partir de la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 16°C entre las 14:00 y las 17:00. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 80% hacia las 18:00, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11°C hacia las 22:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:29. En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.