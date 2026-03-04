El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 10 grados que descenderá ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y cielos despejados contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Mos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. En resumen, el tiempo en Mos hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.