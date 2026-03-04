El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Moraña disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 82% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 51% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más cómodo a medida que la temperatura suba y la humedad baje. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, especialmente desde el suroeste. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, ideal para quienes planeen salir a caminar o disfrutar de un picnic en el campo.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Los residentes de Moraña pueden estar tranquilos, ya que no hay indicios de cambios climáticos adversos.

El amanecer se producirá a las 08:04 y el ocaso a las 19:27, lo que proporcionará una buena cantidad de luz solar durante el día. Con estas condiciones, es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, hoy será un día espléndido en Moraña, ideal para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.