El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé la presencia de calima en algunos momentos. Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a primera hora del día.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados. La máxima se alcanzará en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, comenzando en un 84% y bajando hasta un 41% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al exterior, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas. La ausencia de lluvias y la estabilidad del tiempo permitirán que se desarrollen eventos al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy se caracterizará por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de estos factores sugiere un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con la advertencia de que la calima podría hacer su aparición en algunos momentos, aunque no afectará significativamente la visibilidad ni la calidad del aire.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.