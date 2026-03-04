El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede provocar una ligera sensación de frescor, especialmente en zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para los que desean disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades recreativas en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:28. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.