El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 75% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 60% en la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas que, aunque moderadas, pueden sentirse cálidas bajo el sol.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los amantes de la naturaleza y los deportes podrán disfrutar de un día perfecto para salir a caminar, hacer senderismo o simplemente relajarse en los espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados a las 2 de la tarde, y se mantendrán en torno a los 18 grados hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:28, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Este fenómeno natural será un cierre perfecto para un día que promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa. En resumen, el tiempo en Meis hoy será propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.