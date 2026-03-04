El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas se recuperen, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de nubes, hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para actividades al aire libre. La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 87% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría aumentar ligeramente en las horas posteriores, especialmente al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 18 km/h en la tarde. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

El ocaso se producirá a las 19:28, marcando el final de un día que, sin duda, será perfecto para disfrutar de la belleza natural de Meaño. Con un tiempo tan favorable, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en actividades familiares, paseos por el campo o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.